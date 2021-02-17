Полиция Надыма задержала мошенницу, которая обманула пенсионерку при покупке обоев Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Надымского района задержала мошенницу, которая выманил у 70-летней пенсионерки 8 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что в конце ноября прошлого года потерпевшая заказала на одном из сайтов фотообои. Обсудив с продавцом условия доставки, она оплатила полную стоимость товара, превышающую 8 тысяч рублей, переведя деньги на указанные реквизиты. Однако товар женщина так и не получила.

Через некоторое время преступницу удалось задержать. Ей оказалась безработная 36-летняя жительница Железногорска. Когда аферистку доставили в надымское отделении полиции, она созналась в содеянном.

Теперь злоумышленница обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.