В Салехарде самозанятые и субъекты малого и среднего бизнеса могут получить имущественную поддержку

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде предоставляется имущественная поддержка малому и среднему предпринимательству и самозанятым гражданам в рамках национального проекта, который реализует АО «Ккорпорация «МСП».

Помощь осуществляется в виде передачи муниципального имущества во владение и в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях).

К такому имуществу относятся: земельные участки (части); здания, сооружения, нежилые помещения (части); оборудование и другое движимое имущество.

По итогам 2021 года самозанятые жители Салехарда получат на льготной основе не менее 45 объектов имущества, предприниматели - не менее 105 объектов.

Стоит отметить, что на официальном сайте администрации города создан раздел для предпринимателей с учетом рекомендаций АО «Корпорация «МСП»: «Имущественная поддержка субъектов МСП». Здесь можно узнать о возможности получения имущественной поддержки, информацию о наличии свободных объектов муниципальной собственности и прочее.

Для получения подробной информации можно обратиться в управление имущественных отношений администрации города по телефону: 2-54-51.