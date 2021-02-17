Житель Ямала, переехавший друзей на автомобиле, отправится в колонию на 16 лет

Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вынесли окончательный приговор в адрес местного жителя. Он признан виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Происшествие случилось в ночь на 31 июля 2017 года в селе Сеяха Ямальского района. В то время мужчина выпивал со своими друзьями, а через некоторое время между ними возникла ссора. Разгоряченный спиртным, он решил отомстить обидчикам, задавив их на своем автомобиле.

-Двигаясь по дороге, мужчина целенаправленно прибавил скорость и направил свой автомобиль в сторону своих обидчиков, находившихся в это время у края проезжей части дороги. В результате преступных действий, осужденный совершил наезд на двух мужчин. От полученных телесных повреждений 25-летний местный житель скончался на месте происшествия, его товарищ получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред. Остальные мужчины успели во время наезда сместиться на безопасное расстояние от движущегося автомобиля, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В ходе следствия мужчина наотрез отказался сотрудничать, специально затягивая расследование. Свою вину он также не признал.

Ранее, 2 февраля 2019 года, коллегия присяжных заседателей признала сеяхинца невиновным, однако прокуратура округа обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, в связи с постоянным нарушением закона со стороны защиты.

Далее, 21 апреля 2020 года, второй апелляционный суд общей юрисдикции (в г. Санкт-Петербург) согласился с доводами прокуратуры округа и отменил незаконный оправдательный приговор.

При повторном рассмотрении дела присяжные заседатели признали мужчину виновным. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 3 года.

Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.