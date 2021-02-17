Покупая подарок на День влюбленных, ноябрянин трижды оплатил его стоимость мошенникам Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что мужчина хотел сделать подарок, купив щенка породы мальтийская болонка. В скором времени мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений подходящее предложение. Написав продавцу, он обсудил все условия сделки, включая оплату собаки. Продавец предложил ноябрянину оплатить покупку через специальный сайт.

Не заподозрив обмана, мужчина перешел по ссылке, который прислал продавец, и ввел в появившемся окне платежные реквизиты банковской карты, включая код из смс-сообщения.

Увидев сообщение о том, что оплата не прошла, потерпевший еще несколько раз повторил все действия. В результате с его счета списалось более 119 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».