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Мошенники получили от доверчивой жительницы Губкинского более 340 тысяч

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мошенники получили от доверчивой жительницы Губкинского более 340 тысяч

Мошенники получили от доверчивой жительницы Губкинского более 340 тысяч

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Губкинского обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 11 февраля потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что в данный момент мошенники списывают с карты женщины деньги. Чтобы сохранить сбережения, их надо перевести на резервный счет, при этом необходимо сообщить конфиденциальные данный карты и смс-код, который придет на телефон.

Не заподозрив обмана, женщина выполнила все указания, а после с ее карты списалось более 340 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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