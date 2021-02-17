Почти 60 ямальцев обратились в в жилищную инспекцию из-за плохой работы УК и ТСЖ

Фото: правительство ЯНАО

Жители Ямала все чаще жалуются в жилищную инспекцию из-за плохой работы УК и ТСЖ. Так, за период с 8 по 12 февраля в ведомство поступило 57 официальных обращений.

Отметим, что у управляющих организаций есть шанс исправить нарушения, не дожидаясь проверки жилинспекции. Ознакомиться с жалобами граждан можно на официальном сайте департамента в специальном разделе «Реестр обращений граждан в ДГЖН ЯНАО за неделю». Если нарушения не будут устранены вовремя, в отношении УК и ТСЖ могут применить меры административной ответственности.

Например, за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов им грозят штрафы до 250 тысяч рублей. Главная задача всех коммунальщиков - не допускать критических ситуаций и оперативно реагировать на обращения.

С начала 2021 года департаментом проведено 112 проверок и выдано 23 предписания для устранения нарушений. Также вынесено 26 постановлений о наложении штрафов на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, департамент государственного жилищного надзора ЯНАОведет работу с сообщениями в социальных сетях. Граждане получают консультации и рекомендации о том, как действовать, если проблема не будет устранена. За прошедшую неделю даны разъяснения и проведены консультации по 43 сообщениям.