«А ну-ка, парни!»: в Ноябрьске пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта

Фото: Центр "Доверие" Ноябрьск

В Ноябрьске, с 18 по 19 февраля, на базе клуба «Кадет» пройдут ежегодные городские соревнования по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни!».

К участию заявлено 10 команд, 9 из которых - учащиеся общеобразовательных учреждений города и одна команда - воспитанники учебно-пограничной заставы «Ноябрьск».

Программа мероприятия рассчитана на 2 дня. Так, 18 февраля юноши будут соревноваться в следующих видах:

- Смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин!»;

- Стрельба из пневматической винтовки;

- Неполная разборка-сборка АК-74;

- Подтягивание на высокой перекладине.

А 19 февраля ребятам предстоит пройти самый зрелищный и решающий вид соревнований - военизированную командную эстафету. Участникам предстоит состязаться не только в ловкости и выносливости, но и показать сплоченность и высокую организованность.

Победители и призеры в личном зачете будут награждены кубками и медалями, а команда-победитель получит сертификат на экскурсионно-туристическую поездку и будет рекомендована для участия в Спартакиаде молодежи ЯНАО.