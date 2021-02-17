За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более трех миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 8 по 14 февраля, зарегистрировано 46 подобных преступления, ущерб от которых превысил 3,4 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стал житель Нового Уренгоя, которому позвонил якобы сотрудник банка. В телефонном разговоре он сообщил, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредит, для отмены операции необходимо сообщить смс коды, поступившие на телефон. Через непродолжительное время с банковского счета мужчины пропали 350 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.

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