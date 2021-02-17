Льготной сельской ипотекой на Ямале воспользовались 17 семей Фото: Ольга Крыльцова

Федеральная программа льготного ипотечного кредитования для жителей сельской местности пользуется популярностью у жителей Ямала. Так, за 2020 год свои жилищные условия смогли улучшить 17 семей, получив 35 миллионов рублей. Максимальный размер ипотечного кредита - 5 миллионов рублей.

Воспользоваться ипотечным кредитом по льготной ставке до 3 процентов годовых могут граждане в возрасте от 21 года до 75 лет. Деньги необходимо потратить на покупку или строительство дома в сельской местности, причем не важно - будет он на территории автономного округа или за его пределами. Также необходимо внести первоначальный взнос не менее 10 процентов.

-Увеличение максимальной суммы кредита в комплексе с льготной ставкой до 3 процентов годовых с возможностью использования материнского капитала в качестве первоначального взноса позволяет нам рассчитывать на то, что в 2021 году количество выданных ипотечных кредитов существенно возрастет, - прокомментировал заместитель директора департамента АПК Александр Земских.

Получить необходимую информацию о программе льготного кредитования можно в региональных отделениях банков-партнеров - «Россельхозбанке» и «Сбербанке».