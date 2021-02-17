Жители Нового Уренгоя недовольны уборкой снега во дворах

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Жители Нового Уренгоя недовольны тем, как убирают дворы от снега. Об этом они все чаще сообщают главе города Андрею Воронову в соцсетях.

-Получаю от вас сообщения в direct по поводу очистки дворов от снега. Горожане пишут, что техника во дворах появляется редко, есть жалобы на заснеженные тротуары и проезды. Взял график, опубликованный накануне УГСК, и проехал по адресам, - сообщил градоначальник.

По его словам, в целом дорожники работают по плану, но имеются некоторые отставания от графика. На это есть две причины: слишком суровая зима и скопления машин во дворах, которые не дают проехать технике.

Чтобы решить ситуацию, Андрей Воронов дал поручение коллегам из УГСК более оперативно реагировать на жалобы горожан. Кроме того, будут организованы регулярные объезды, которые помогут корректировать графики и перенаправлять технику на самые проблемные участки.

-Подчеркну, чистыми должны быть не только дворы, но и придомовая территория. Много обращений и по поводу заснеженных ступеней и пандусов, входов в подъезд. Управляющие компании должны за этим следить, своевременно наводить порядок. Усилим контроль в этом вопросе, - добавил градоначальник.

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