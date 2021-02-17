Жительница Нового Уренгоя отравилась угарным газом во время пожара

Фото: Новоуренгойский пожарно-спасательный гарнизон

Жительница Нового Уренгоя отравилась угарным газом во время возгорания электрощитка на первом этаже дома № 2/1 в мкр. Советский. Происшествие случилось вечером, 16 февраля, в 17:10.

Прибыв на место через три минуты, спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде с 1 по 9 этаж .Часть жильцов смогли сами покинуть здание, кому-то помогли пожарные при помощи автолестницы, также нескольких жильцов эвакуировали по лестничному проему.

-Спустя 40 минут пожар был полностью потушен. В результате произошедшего пострадала женщина, она находится в приемном покое с признаками отправления угарным газом, - сообщили в Новоуренгойском пожарно-спасательном гарнизоне.

Огонь повредил электрощитовую на площади 45 кв. метров, кроме того, был закопчен подъезд на общей площади 60 кв. метров. В тушении задействовано 17 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС России.

Причина пожара, материальный ущерб и виновное лицо - устанавливаются.