Губкинская городская баня открылась после ремонта

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском открыли городскую баню, расположенную в четвертом микрорайоне. Напоминаем, что с марта 2020 года она была закрыта на ремонт.

-Открыли городскую баню. Выполнили все, что обещали жителям: теперь в бане два отделения - мужское и женское, в каждом - парилка и хаммам. Наши общественники, которые от имени жителей год назад выступили с инициативой ремонта, оценили результат, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

Однако, по его словам, ложкой дегтя в бочке меда стала новая стоимость банных услуг. Цены заметно выросли.

-Увидел негативные отзывы наших жителей. Конечно, так нельзя - общественная баня должна быть доступна абсолютно для всех. Дал поручение оперативно пересмотреть тарифы. Уже сегодня цены будут приемлемыми, как было до этого в бане в 3-м микрорайоне, - отметил градоначальник.