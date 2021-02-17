Фото: ЯНАО, соцсеть ВКонтакте

Андрей Головин досрочно сложил полномочия главы Шурышкарского района. Напоминаем, что эту должность он занимал с марта 2012 года после победы на выборах, а в 2017 году был переизбран на второй срок.

Теперь исполняющим обязанности главы Шурышкарского района назначен Олег Попов. Ранее он занимал должность представителя губернатора ЯНАО в муниципальном образовании более пяти лет.

Отметим, что Олег Попов родился в селе Мужи Шурышкарского района в 1971 году. Первое высшее образование получил в Тюменском государственном университете по специальности «история». В 1998 году окончил заочное отделение Тюменского юридического института МВД РФ по специальности «юриспруденция». С 1993 по 1996 год работал следователем Шурышкарского РОВД, а затем долгое время в прокуратуре района. В 2015 году вышел в отставку по выслуге лет с должности первого заместителя прокурора автономного округа.