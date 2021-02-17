В Надымском районе ремонтируют два корпуса детского сада и школу

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в Instagram

На территории Надымского района продолжается капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. В связи с этим глава муниципалитета Дмитрий Жаромских решил лично проинспектировать ход работ.

Так, детский сад «Ромашка» - это два здания, в которых сейчас выполняется внутренняя отделка. Все работы строители ведут по графику и рассчитывают справиться в срок.

Во второй школе выполняются работы по чистовой отделке: специалисты укладывают плитку в помещениях, штукатурят стены. Второй и третий этаж полностью готовы для покраски. К 1 сентября учреждение будет готово.

Параллельно идут работу по благоустройству всего микрорайона. В первую очередь власти планируют отремонтировать проезды: обустройство тротуаров и увеличение количества парковочных мест. Далее - озеленение, освещение и зоны отдыха.

Кроме того, большое внимание уделят фасадам домов: утеплят межпанельные швы, отремонтируют штукатурный слой, покрасят, заменят окна и двери в подъездах.

-Мы организовали заочное собрание собственников по этому вопросу. Предварительные итоги по семи домам уже подведены - подавляющее большинство предложенную концепцию поддержали. В оставшихся трех домах собрания еще не завершились. Результаты ждем на этой неделе, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Также он добавил, что доволен ситуацией на объектах, а все возникающие вопросы решаются оперативно и в рабочем порядке.