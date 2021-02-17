Жительница Лабытнанги лишилась крупной суммы, намереваясь вернуть свои деньги Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1967 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

-В ходе проверки полицейские установили, что неизвестный, действуя умышленно, используя мобильную связь, под предлогом возврата переведенных ранее денежных средств похитил у женщины 20 тысяч рублей, которые потерпевшая с помощью банкомата перевела несколькими операциями на электронные кошельки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность преступника, обманувшего северянку.

Напоминаем, что ранее мошенники обманули еще одну жительницу Лабытнанги. Женщина перевела 35 тысяч рублей, надеясь получить помощь в оформлении соцвыплаты на ребенка.

Полиция Лабытнанги очередной раз настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность, быть осторожными и не доверять незнакомым лицам.

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