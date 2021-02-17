Погода на Ямале на 17 февраля: переменная облачность и ветер

Погода на Ямале на 17 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 17 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -31, ночью -33. Ветер 2-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -32, ночью -34. Ветер 5-6 м/с.

Надым: пасмурно и небольшой снег. Днем -29, ночью -34. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -29, ночью -34. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -32, ночью -34. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -31, ночью -32. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -30, ночью -32. Ветер 4-9 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -33, ночью -35. Ветер 6-8 м/с.