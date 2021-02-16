В поликлинике Тарко-Сале появятся видеомониторы и терминалы для самозаписи

Фото: администрация Пуровского района

На объектах Тарко-Салинской ЦРБ продолжаются масштабные ремонтные работы. Самый крупный из них - районная поликлиника в Тарко-Сале.

Как рассказал и.о. главного врача Евгений Евсеев, после окончания ремонта в учреждении начнут внедрять принципы «Бережливой поликлиники» - организуют удобную маршрутизацию с визуальными указателями, разместят видеомониторы и терминалы для самозаписи, чтобы пациентам было приятно и удобно посещать медучреждение.

Также в этом году обновление получат две амбулатории в Пурпе-1 и Пуровске, детская поликлиника в Уренгое и детская консультация в Тарко-Сале.

Напоминаем, что в 2021 году в округе отремонтируют 64 объекта здравоохранения - это больницы, поликлиники и амбулатории. Кроме того, на 41 объекте пройдут строительно-монтажные работы, а завершатся на 29. Еще 23 проекта будут подготовлены для дальнейших работ.

Обновления происходят не только в крупных районных больницах, но и в малых амбулаториях и поликлиниках по всему округу.