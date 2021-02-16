На Ямале вдвое увеличена грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций Фото: Ольга Крыльцова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о начале приема заявок на получение грантов, которые можно потратить на реализацию проектов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Участие в конкурсе могут принять национально-культурные автономии и социально ориентированные некоммерческие организации.

-С этого года мы в два раза увеличили финансирование конкурса, почти вдвое увеличилась сумма гранта - сейчас это почти 700 тысяч рублей. Наши общественные организации делают большую работу, она востребована у жителей округа. Мы видим, что она получает хороший отклик. Будем рады, если заявок в этом году поступит больше, - отметил глава региона.

Каждый участник может предоставить на рассмотрение только один проект со сроком начала реализации не ранее 1 июля 2021 года. При этом организации могут объединять усилия и подать совместную заявку.

Документы принимаются до 23 марта на портале НКО Ямала. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты, исходя из их социальной эффективности и востребованности среди жителей и гостей округа. Подробную информацию можно получить также на портале в разделе «Конкурсы».