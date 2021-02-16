Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ямале вдвое увеличена грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций

Подать заявку можно до 23 марта
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
На Ямале вдвое увеличена грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций

На Ямале вдвое увеличена грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций

Фото: Ольга Крыльцова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о начале приема заявок на получение грантов, которые можно потратить на реализацию проектов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Участие в конкурсе могут принять национально-культурные автономии и социально ориентированные некоммерческие организации.

-С этого года мы в два раза увеличили финансирование конкурса, почти вдвое увеличилась сумма гранта - сейчас это почти 700 тысяч рублей. Наши общественные организации делают большую работу, она востребована у жителей округа. Мы видим, что она получает хороший отклик. Будем рады, если заявок в этом году поступит больше, - отметил глава региона.

Каждый участник может предоставить на рассмотрение только один проект со сроком начала реализации не ранее 1 июля 2021 года. При этом организации могут объединять усилия и подать совместную заявку.

Документы принимаются до 23 марта на портале НКО Ямала. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты, исходя из их социальной эффективности и востребованности среди жителей и гостей округа. Подробную информацию можно получить также на портале в разделе «Конкурсы».