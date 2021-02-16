Амбулатории Надымского района ждет капитальный ремонт

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе запланировано проведение капитального ремонта четырех объектов здравоохранения - амбулаторий поселков Заполярного, Ягельного и Приозерного.

Например, в амбулатории Заполярного заменят инженерные коммуникации, систему пожарной сигнализации и улучшат условия доступности учреждения для маломобильных категорий граждан. В Ягельном и Приозерном также собираются усовершенствовать доступную среду для инвалидов.

На финишный этап выходят работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории поселка Правохеттинского, начатые осенью 2020 года. Сейчас в учреждении заменены инженерные коммуникации (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), проведены пожарно-охранная сигнализация, системы связи и видеонаблюдения, отремонтированы кровля и фасад здания. Впереди - устройство пандуса и санитарного узла для маломобильных граждан.

Еще четыре проекта подготавливают для дальнейших работ по капремонту. К ним относятся: поликлиника участковой больницы в селе Ныда, филиал детской поликлиники по улице Набережной, д.44 в Надыме, патологоанатомическое отделение больничного комплекса в Надыме и лаборатория ВИЧ и ИФА, расположенная в здании клиники на 107 километре.

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