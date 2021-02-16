Жителей Нового Уренгоя просят сообщить о брошенных во дворах автомобилях

Фото: администрация Нового Уренгоя

Зачастую в новоуренгойских дворах можно встретить бесхозную технику - без номеров, брошенную, которая представляет опасность для детей и портит облик микрорайонов.

Утилизацией такого транспорта занимается департамент городского хозяйства. Ежегодно его сотрудники вывозят из дворов несколько десятков ветхих машин.

Процедура работы с ними длительная: оставляется предписание о необходимости передислокации, совместно с ГИБДД устанавливается хозяин, ему направляется заказное письмо с уведомлением, объявление публикуется в СМИ. И только если хозяин не откликается, машину можно эвакуировать на штрафстоянку. Там она находится месяц, если владелец найдется, технику можно забрать, оплатив расходы за хранение.

Информация о местах нахождения разукомплектованной техники принимается по телефону департамента городского хозяйства: 22-17-21.