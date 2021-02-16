«Прикинулись мамой и продавцом»: два жителя Ноябрьска отдали мошенникам более 50 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратились сразу два местных жителя, отдавших свои деньги мошенникам.

В первом случае потерпевший хотел купить пылесос в интернет магазине. Связавшись с предполагаемым продавцом и обговорив детали сделки, мужчина перевел на номер банковской карты полную стоимость товара - 19 тысяч рублей. Через некоторое время ноябрянин решил снова позвонить продавцу, чтобы уточнить сроки доставки, но ему так никто и не ответил.

Во втором случае мужчина получил сообщение якобы от своей матери, написанное в соцсетях. Женщина просила занять в долг деньги. Не раздумывая, ноябрянин перевел 34 тысячи рублей на указанный номер карты. Спустя время он узнал, что страница его мамы была взломана, а деньги достались мошенникам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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