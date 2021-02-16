После метели на Ямале начали открывать зимники

Фото: правительство ЯНАО

После непогоды, бушевавшей на Ямале целые сутки, вновь начали открываться зимники. Так, с 16 февраля, с 8:30 открыто движение по трассе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-сале для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн.

С 12 часов разрешено движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп. Вес транспорта также не должен превышать 30 тонн.

Также в данный момент идет расчистка зимника Лабытнанги - Мужи. Об открытии движения станет известно позднее.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.

Также дорожники напоминают, что по открытым зимним автодорогам рекомендуется двигаться колонной минимум из двух автомобилей. Необходимо взять с собой суточный запас пищи и воды, теплую одежду, запас топлива и колес, инструменты для ремонта, буксировочный трос и лопату. Очень важно не нарушать установленный тоннаж и скоростной режим.