В Салехарде акционерное общество выплатит штраф за прием на работу бывшего госслужащего

Прокуратура Салехарда проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции со стороны АО «Салехардский речной порт».

В итоге было установлено, что в апреле 2019 года предприятие приняло на работу бывшего государственного служащего Управления Судебного департамента ЯНАО. Однако в установленный законом срок соответствующее уведомление работодателю по последнему месту службы работника не направило.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении организации административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Суд удовлетворил требования прокурора и назначил виновному штраф в размере 50 тысяч рублей.