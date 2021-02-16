Ноябрьским школьникам рассказали о вреде курения

Фото: Ноябрьская ЦГБ

На Ямале продолжается реализация проекта «Бросай курить, вставай на лыжи!». В его рамках специалисты отделения медицинской профилактики Ноябрьской ЦГБ провели для старшеклассников школы №7 лекцию о вреде курения.

-Особенный вред курения для детей и подростков обусловлен физиологией еще незрелого организма. Человек растет и развивается довольно долго, иногда до 23 лет. Чтобы организм нормально сформировался, все эти годы к его клеткам должно поступать нужное количество кислорода и питательных веществ но, ни в коем случае не токсинов - в том числе и из табачного дыма, - рассказали медики.

По окончании занятия все желающие смогли проверить уровень углекислого газа в легких.

Кроме того, специалисты страховой компании «Согаз-мед» рассказали будущим студентам об их правах в рамках системы обязательного медицинского страхования и особенностях прикрепления к медицинской организации при смене места жительства.