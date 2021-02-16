Надымская полиция разыскивает мошенников, укравших у работницы из Краснодара 200 тысяч Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Надымского района обратилась 38-летняя жительница Краснодара, работающая в регионе вахтовым методом. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, отдав им 200 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что 2 февраля потерпевшей позвонила некая девушка, представившаяся сотрудником службы безопасности банка. Далее она сообщила, что неизвестное лицо подало от имени женщины заявку на получение кредита.

Чтобы сохранить деньги от мошенников, лжесотрудница настоятельно рекомендовала выполнить ряд операций, что заявительница и сделала. Она оформила кредит на сумму 375 тысяч рублей, из которых 200 тысяч отправила на указанный злоумышленницей безопасный счет.

Получив денежный перевод, мошенница перестала отвечать на звонки, а потерпевшая, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Напоминаем, что недавно с такой же проблемой столкнулся вахтовик из Омска. Он лишился 140 тысяч рублей, приняв аферистов за банковских работников.