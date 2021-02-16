В тройной аварии на трассе Сургут-Салехард погиб водитель

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек погиб.

Трагическая авария случилась 15 февраля на 469 километре трассы Сургут-Салехард. Около 09:20 утра 37-летний водитель «Опеля», выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ». От полученного удара машину отбросило на «УАЗ», ехавший в попутном направлении. В результате ДТП 45-летний водитель «ВАЗа» скончался в медицинском учреждении.

К месту происшествия были направлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники МЧС.

Отметим, что с начала 2021 года на ямальских дорогах произошло 742 аварии, в которых 8 человек погибли и 42 травмированы, в их числе 2 детей.