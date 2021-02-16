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Менее одного процента ямальских школьников не сдали итоговое собеседования по русскому языку

У них будет еще два шанса
Марина Прохорова
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Менее одного процента ямальских школьников не сдали итоговое собеседования по русскому языку

Менее одного процента ямальских школьников не сдали итоговое собеседования по русскому языку

Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские девятиклассники ознакомились с результатами итогового собеседования по русскому языку в своих школах.

В итоге менее одного процента участников не набрали нужное количество баллов для получения «зачета».

Напоминаем, что экзамен проходил 10 февраля, в нем приняли участие почти 6,5 тысяч школьников или 97,4 процента.

Пропустившие итоговое собеседование и не набравшие нужного количества баллов смогут повторно пройти процедуру 10 марта или 17 мая.

-В этом году впервые мероприятие состоялось не только в очном, но в дистанционном формате. Собеседование прошло без сбоев и нарушений, с соблюдением предусмотренных санитарно-гигиенических правил, - отметил первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Для выпускников 9-х классов успешное прохождение собеседования является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

В ходе собеседования учащиеся продемонстрировали навыки чтения и пересказа текста, а также умение высказаться по одной из предложенных тем и поддержать беседу.

Напоминаем, что итоговое собеседование по русскому языку проводится в школах уже третий год подряд. В 2018 году Ямал, войдя в число пилотных регионов, провел апробацию итогового собеседования. С 2019 года оно стало обязательным для всех школ страны.

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