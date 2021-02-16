Жители Губкинского выбирают радиостанцию, которая появится в городе

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин запустил на своих страницах в соцсетях голосование по выбору новой радиостанции, которая появится в городе. Напоминаем, что ранее он также запускал сбор предложений в своих аккаунтах. Всего жители предложили 35 радиостанций. Для участия в голосовании был отобран ТОП-10 самых популярных вариантов.

-Жители мне часто говорили, что в Губкинском маловато радиостанций и было бы хорошо, если бы появились новые. Мы всегда работаем на людей и для людей. Поэтому приняли решение число радиостанций увеличить, чтобы губкинцы могли слушать свое любимое радио, - сказал градоначальник.

Ссылки на голосование можно найти здесь: ВКонтакте и Instagram.