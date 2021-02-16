Жители Аксарки могут пройти бесплатную комплексную диагностику организма

Фото: Ямал - территория здоровья!

Специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики выехали в село Аксарка, чтобы проверить основные показатели организма местных жителей.

Вчера, 15 февраля, врач-терапевт Вера Назарова, а также медицинские сестры Ильвина Ефимова и Марианна Бабкина с удовольствием помогали всем пришедшим. С помощью портативного оборудования, медики проверили работу сердечно-сосудистой системы, уровень глюкозы и холестерина в крови, оценили соотношение костной, жировой и мышечной ткани, а также другие важные индикаторы здоровья. По итогам диагностики каждый пациент побеседовал с врачом-терапевтом, получил «Карту здорового образа жизни» и индивидуальные рекомендации по оздоровлению.

Желающих пройти обследование уже в первый день оказалось немало. На радость сельчанам мобильный центр будет работать еще целых три дня.

Пройти бесплатную комплексную диагностику можно 16 и 17 февраля с 8:30 до 18:00, а также 18 февраля с 8:30 до 17:00 (обед с 12:30 до 14:00).