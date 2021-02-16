Салехардский центр «Доверие» переедет в новое здание

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

Глава Салехарда Алексей Титовский посетил адаптационно-воспитательный центр «Доверие». Его сотрудники помогает детям и родителям вновь стать близкими друг для друга людьми.

-С ребятами занимаются социальные работники, педагоги, воспитатели, психологи, логопеды и другие специалисты. Здесь находят поддержку совсем маленькие ребятишки, подростки. С ними специалисты прорабатывают большой спектр проблем и вопросов - отношения со сверстниками, социализация, построение коммуникаций, повышение успеваемости в школе, укрепление семейных связей, - рассказал градоначальник.

Немало внимания специалисты уделяют и досугу своих подопечных: регулярно посещают мастер-классы в библиотеках, концерты, спортивные и музыкальные мероприятия.

-Обратился с просьбой к депутатам салехардской городской думы организовать массовые выезды на спектакли и концерты для ребятишек разных возрастов, сделать такую работу регулярной. Считаю очень важным поддерживать центр и оказывать всяческое содействие, - отметил Алексей Титовский.

В скором времени центр должен переехать в новое просторное помещение. Этого с нетерпением ждут все педагоги и воспитанники. Но даже сейчас, пусть и в небольшом здании, здесь очень тепло и уютно.