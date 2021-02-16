Погода на Ямале на 16 февраля: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 16 февраля Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 16 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -27, ночью -29. Ветер 5-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -26, ночью -28. Ветер 6-9 м/с.

Надым: ясно. Днем -32, ночью -34. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -30, ночью -31. Ветер 3-4 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -29, ночью -31. Ветер 5-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -26, ночью -31. Ветер 3-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -27, ночью -31. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -28, ночью -32. Ветер 4-6 м/с.