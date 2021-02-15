Жители Ямала уже сейчас могут купить билеты на паром по маршруту Салехард-Приобье

Фото: правительство ЯНАО

Жители Ямала могут купить билеты на паром, выполняющий маршрут «Приобье - Салехард - Приобье». Отметим, что в навигацию 2021 года на маршруте будут работать два перевозчика - ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и индивидуальный предприниматель Сергей Сандулов, он то и открыл столь раннюю продажу билетов.

Согласно расписанию, выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован 27 мая, в обратном направлении - 28 мая. Однако окончательная дата будет известна после вскрытия рек, которое происходит в третье декаде мая.

Уже традиционно местом погрузки и выгрузки автотранспортных средств на паромы станет причал переправы со стороны Салехарда.

-В 2021 году на маршруте будут курсировать три парома «Победа». Билеты уже можно приобрести на сайте, а чуть позже продажа начнется в кассах. Мы сохранили количество паромов и цены на перевозку на уровне прошлого года, - сообщает перевозчик ИП Сергей Сандулов.

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» планирует открыть продажу билетов в марте.

Напоминаем, что навигация 2020 года на территории Ямала продлилась 147 дней. Сезон водного транспорта открылся 27 мая и завершился 20 октября. В минувшем году по маршруту «Приобье - Салехард - Приобье» было выполнено 236 рейсов и перевезен 10 921 автомобиль.