Тазовская полиция разыскивает мошенников, укравших у вахтовика 140 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тазовского района обратился житель Омска 1963 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 6 февраля потерпевшему позвонила некая женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности банка. Далее она сообщила, что карты мужчины была зафиксирована попытка снятия денег, поэтому ему необходимо установить на телефон приложение удаленного доступа, мониторинга и поддержки. Не заподозрив обмана, омич выполнил все указания.

После ему позвонил молодой человек, который также представился сотрудником банка и попросил совершить действия в приложении, что мужчина и сделал. Когда потерпевший завершил разговор, ему пришло смс-сообщение о списании денежных средств на сумму 98 тысяч рублей. Решив проверить счета стальных банковских карт, он обнаружил, что с них также были списаны деньги - 42 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».