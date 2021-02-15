Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать», посвященная 32-летней годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Аркадий Бессонов, глава окружной столицы Алексей Титовский, военный комиссар округа Михаил Торовин, а также сами ветераны Афганистана, участники боевых действий, представители силовых структур, общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений, волонтеры и неравнодушные жители Салехарда.

-Мы склоняем головы перед памятью не вернувшихся с полей сражений и благодарим героев, живущих рядом с нами. Их жизненный путь является примером патриотизма и верности Отечеству для подрастающего поколения. Сегодняшний день - дань памяти не только участникам афганского конфликта, но и всем воинам, исполнившим свой долг за пределами нашей страны и в горячих точках России, - сказал Алексей Титовский.

Фото: администрация Салехарда

Также он добавил, что что в Афганистан были призваны 23 салехардца, а всего в окружной столице проживают 384 человека, побывавших в горячих точках.

К сожалению, два салехардца не вернулись с полей сражений: Шамиль Анваров погиб в Афганистане, а Алексей Мединский - в Чечне. Сейчас их именами названы улицы города.

Отметим, что в Салехарде ветеранам боевых действий и членам семей погибших военнослужащих оказывается поддержка. Им предоставляется компенсация за жилищно-коммунальные услуги, а также ежемесячная выплата и специальная выплата к 23 февраля.