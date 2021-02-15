Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске борются с последствиями сильного снегопада. За ночь в городе выпало рекордное количество осадков.

На сегодняшний день, 15 февраля, в уборке улиц и тротуаров задействовано 48 единиц снегоуборочной техники. Перед подрядчиком стоит задача: в максимально короткие сроки навести порядок. Работники компании «Севердорстрой» осуществляют патрульную очистку и продолжают вывозить снег. Основные работы проводят на улицах: Багульная, Цоя, Изыскателей, Магистральная, Городилова, Дзержинского, Ленина, Северная, Шевченко, Интернационалистов и проспекте Мира.

Оперативно пересматривают графики уборки и управляющие компании. Обслуживающим организациям напомнили, что они должны не только своевременно убирать снег во дворах, но и максимально информировать собственников о мероприятиях по предстоящей отчистке.

-Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо пересмотреть периодичность уборки снега, если в договоре фигурирует срок один раз в два месяца, то собственники должны об этом знать, как и то, что они могут сократить данный временной промежуток. На какие виды работ заложены деньги, графики очистки придомовых территорий от осадков, информировать об этом обязана управляющая организация, - рассказали специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города.