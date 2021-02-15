Фото: администрация Пуровского района

Таркосалинский совет молодежи подвел итоги работы за два года. Отметим, что на заседание пришли самые заинтересованные представители совета - те, кто принимал активное участие во всех событиях из жизни города и района.

-За два года сделано было многое: это и благотворительные акции, и организация различных мероприятий, и активное участие во всероссийской форумной кампании. Порядка 30 ярких событий, цикл мероприятий «ЗАРЯДИСЬ ПО-ЯМАЛЬСКИ», участие в партисипаторном бюджетировании, Битва интеллектов в Ноябрьске, флешмоб в поддержку жителей Ханымея, находящихся на карантине, и развоз продуктовых наборов людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - рассказала представитель совета Светлана Пайменова.

Также на заседании решался вопрос о делегировании представителей городского совета в состав Молодежного совета при главе Пуровского района, который сформируют в скором времени.

Напоминаем, что документы на конкурс можно направить на электронную почту: umpit@mail.ru не позднее 25 февраля 2021 года. Также работает телефон для консультаций: 8(34997)6-10-27.