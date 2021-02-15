Восемь старшеклассников из Губкинского стали участниками образовательного проекта Роснефти

Фото: компании «Роснефть»

В финальный тур партнерской образовательной программы для одарённых школьников в этом году было подано около 1000 заявок на участие в конкурсе из 26 регионов страны, в итоге было отобрано 108 ребят со всей России, восемь из них – ученики «РН-класса» 4 школы Губкинского.

Проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и образовательным фондом «Талант и успех». Программа состоит из трех учебных модулей и проходит в дистанционном формате, специально разработанных для «РН-классов» экспертами лицея «Сириус» и специалистами Компании. Среди них: основы нефтегазового дела; IT-технологии; инжиниринг (прототипирование и 3D-моделирование, технологии робототехнических систем). Цель программы - развитие практико-ориентированного мышления одарённой молодежи из регионов производственной деятельности Компании и практическое применение новых знаний и навыков при решении задач, актуальных для нефтегазовой индустрии.

Из финалистов проекта созданы проектные команды, они работают над реализацией проектов с применением технологий дополненной реальности для решения задач в передовых отраслях науки совместно с ведущими педагогами и экспертами Компании. Участники программы учатся основам цифрового проектирования и производства, программирования микроконтроллёров, пройдут тренинги по soft skills, посетят мастер-классы. Победители проекта примут участие в создании зала виртуального музея, посвящённого истории развития нефтегазовой отрасли, в VR-лабораториуме.

Фото: компании «Роснефть»

Справка:

С 2005 года в Компании «Роснефть» действует проект непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Пилотной площадкой проекта стала 4 школа города Губкинского, где совместно с дочерним предприятием «Роснефти», ООО «РН-Пурнефтегаз», открылся первый в России «РН-класс»: профильный класс с углубленным изучением химии, физики и информатики.