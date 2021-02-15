Сургутянин, задержанный в Новом Уренгое за пьяную езду, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в отношении жителя Сургута 1988 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Мужчину задержали 21 октября 2019 года. Согласно акту медицинского освидетельствования, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

-При дальнейшей проверке документов установлено, что 10 октября 2019 года мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе полиции.

В феврале 2021 года суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.