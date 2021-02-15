Новоуренгоец лишился более 50 тысяч рублей, заплатив мошеннику за аксессуары для фотоаппарата Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1974 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже аксессуаров для фотоаппарата. Связавшись с администратором для оформления заказа, новоуренгоец оплатил полную стоимость товара на сумму 53 тысячи рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а покупка так и не была доставлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишения свободы до пяти лет.

Напоминаем, что по такой же схеме мошенники обманули жительницу Лабытнанги. Куртка, купленная в интернете, обошлась девушке в 70 тысяч рублей.