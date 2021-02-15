Из-за метели и ветра на Ямале закрыто три зимника

Фото: правительство ЯНАО

Непогода, разбушевавшаяся на Ямале, внесла изменения в работу зимников. Так, 15 февраля, с 8:30 закрыто движение по трассе Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-сале.

Кроме того, с 14:30 закрыто движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.

Также дорожники напоминают, что по открытым зимним автодорогам рекомендуется двигаться колонной минимум из двух автомобилей. Необходимо взять с собой суточный запас пищи и воды, теплую одежду, запас топлива и колес, инструменты для ремонта, буксировочный трос и лопату. Очень важно не нарушать установленный тоннаж и скоростной режим.

Отметим, что сейчас в регионе наблюдается сильный ветер с порывами 15-18 м/с и снег.