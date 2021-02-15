Главу сельского поселения Ямала поймали на хищении миллиона рублей Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального образования Мужевское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что в 2020 году глава села Мужи заключил несколько контрактов с коммерческой организацией на устройство основания из щебня в селе Восяхово по ул. Советская. Срок исполнения договоров - десять дней с момента их подписания. При этом обвиняемый достоверно знал, что работы, предусмотренные данными контрактами, выполняться не будут. Это связано с географическим расположением села, климатическими условиями и отсутствием транспортной доступности.

После подписания актов о приемке выполненных работ, вся сумма была перечислена на счет коммерческой организации. Ущерб, причиненный бюджету муниципального образования Мужевское, составил более одного миллиона рублей.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, расследование уголовного дела продолжается.