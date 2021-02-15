Ноябрянин, выстреливший в друга, отправится в тюрьму на десять лет Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Происшествие случилось в ночь на 16 мая 2020 года в гараже-мастерской. Тогда двое горожан распивали алкоголь. Когда количество выпитого превысило все допустимые нормы, между мужчинами возникла ссора. Разгоряченный спиртным, 39-летний ноябрянин схватил ружье, а затем выстрелил в хозяина гаража. Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения грудной клетки.

-Следствием приняты исчерпывающие меры к сбору доказательств вины мужчины в максимально сжатые сроки. Несмотря на загруженность экспертных учреждений, оперативно, в рамках расследования уголовного дела, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе геномные, баллистическая, судебно-медицинская и медико-криминалистическая. Их результаты позволили получить неоспоримые объективные доказательства причастности и виновности мужчины в совершенном им убийстве, - рассказали в пресс-службе следственного управления по ЯНАО.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.