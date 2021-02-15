На Ямале почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к жителям с речью, в которой почтил память российских воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

-15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности северянам, воинам - интернационалистам, которые с честью защищали нашу страну и мирную жизнь граждан за рубежом. Память о павших боевых товарищах, о тех, кто исполнил интернациональный долг до конца, всегда будет жить в наших сердцах. Их мужество, самоотверженность и верность боевому братству - достойный пример для всех поколений защитников Отечества, - отметил глава региона.

Также он выразил благодарность ветеранам боевых действий, за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, большую работу по увековечиванию памяти погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, а также сохранение военной истории нашего государства.