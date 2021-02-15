В Надыме бригада медиков спасла жизнь мужчине, заново запустив его сердце

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Медики Надыма снова с честью выполнили свой долг - спасли жизнь человека.

На пульт диспетчера скорой помощи поступило вызов к мужчине с болями в области сердца. В туже минуту бригада специалистов выехала по указанному адресу. Однако к приезду скорой у мужчины уже случилась остановка дыхания и сердцебиения. Не раздумывая, медики сразу же начали проводить реанимационные мероприятия.

Через 25 минут интенсивной терапии сердце мужчины вновь забилось. После его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Надымской ЦРБ г. Надым.

Сейчас пациент уже снят с ИВЛ и восстанавливается под наблюдением врачей.

Также напоминаем, что несколько дней назад врач-педиатр из Надымской ЦРБ Людмила Смирнова спасла жизнь пожилому мужчине, которому стало плохо в отделении банка. Позже выяснилось, что у него случился сердечный приступ. Сейчас пенсионер находится в стационаре больницы в тяжелом состоянии.