В Пуровском районе нашли тело мужчины при тушении пожара

Фото: противопожарная служба ЯНАО

На Ямале произошел еще один пожар, унесший человеческую жизнь. Трагедия случилась в ночь на 15 февраля в поселке Уренгой Пуровского района.

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило в 04:24. Спасатели прибыли на место уже через четыре минуты, к тому времени на первом этаже наблюдалось сильное задымление. Не мешкая ни минуты, они приступили к боевой разведке.

Спустя 53 минуты возгорание удалось потушить. К сожалению, в одном из помещений было найдено тело мужчины. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В результате пожара огонь повредил дом на площади 12 кв.м. Причину, возможных виновных и ущерб предстоит установить дознавателям.

Всего на пожаре было задействовано 25 человек и 5 единиц спецтехники.

Отметим, что в ночь на 15 февраля в Пуровском районе произошло еще два возгорания, оба - в жилых дома. Погибших и пострадавших нет.