Коммунальщиков Салехарда могут оштрафовать на 300 тысяч за плохую уборку улиц

Фото: администрация Салехарда

Госавтоинспекция Салехарда проверила качество уборки городских улиц. Особое внимание инспекторы уделили опасным участкам дорог в зоне спусков, подъемов и поворотов, а также пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

В итоге сотрудники выявили ряд нарушений. Оказалось, что часть улиц и тротуары были завалены снегом и покрыты наледью, а возле пешеходных переходов образовались снежные валы.

По итогам рейда возбуждено административное производство в отношении юридического лица по ст. 12.34 КоАП РФ «Не соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Также напоминаем, что сегодня, 15 февраля, в регионе ожидается метель и сильный ветер, что может усугубить ситуацию на дорогах.