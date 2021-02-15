На Ямале отремонтируют более 60 объектов здравоохранения

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале запланированы большие работы по капремонту. Так, в этом году власти собираются привести в порядок 64 объекта здравоохранения - это больницы, поликлиники и амбулатории. Кроме того, на 41 объекте пройдут строительно-монтажные работы, а завершатся на 29. Еще 23 проекта будут подготовлены для дальнейших работ.

В результате капитальных ремонтов обновление получают кровли, фасады и внутренняя отделка зданий. Проводится замена инженерных коммуникаций - теплоснабжения и электроснабжения, водных сетей, пожарной сигнализации и систем оповещения. Внутренние помещения также модернизируются.

Масштабные работы пройдут на объектах Тарко-Салинской ЦРБ. Здесь, в рамках национального проекта «Здравоохранение», обновление получат две амбулатории в поселках Пурпе-1 и Пуровск, детская поликлиника в Уренгое, а также детская консультация и поликлиника в Тарко-Сале. Большинство зданий построены в 80-х годах и нуждаются в преображении. Ремонта этих больниц ждали и жители, и персонал учреждений.

Отметим, что в 2020 году работы проводились на 53 объектах здравоохранения.