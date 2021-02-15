Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовал проект «Арктика - мастерская талантов», который стал победителем первого конкурса президентских грантов в этом году. Проект - продолжение начатой работы по сохранению народных художественных промыслов и ремесел коренных народов Севера.

-Наш первый проект «Ярмарка талантов коренных малочисленных народов Севера», реализованный в прошлом году, был направлен на поддержку мастеров народных промыслов. Новые творческие замыслы посвящены, в первую очередь, детям, которые придут в мастерские к именитым косторезам и художникам, чтобы попробовать себя в прикладном искусстве, - рассказала руководитель АНО «Люди Арктики» Ольга Беседина.

Сам проект рассчитан на восемь месяцев. За это время с детьми будут заниматься опытные мастера народных промыслов и ремесел по авторским программам обучения: резьба по дереву и кости, бисероплетение и шитью, керамика и батика.

В конце все участники получат сертификаты о прохождении курсов.

Напоминаем, что еще одним победителем первого конкурса президентских грантов стал «Союз пенсионеров России» по ЯНАО с проектом «Активное Ямальское долголетие».