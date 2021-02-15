В новоуренгойской библиотеке открылась «Книжная полка урбаниста»

Фото: Библиотечный центр "Полярная сова"

В новоуренгойском Библиотечном центре «Полярная сова» открылась первая на Ямале «Книжная полка урбаниста».

Отметим, что это всероссийский проект, в ходе которого для городских библиотек приобретается литература по урбанистике. Одной из главных задач полки является просвещение и доведение до населения идей урбанистики о создании комфортных и безопасных для проживания городов.

На открытии полки побывали представители администрации, общественные деятели, архитекторы, сотрудники управляющих компаний и неравнодушные горожане. Кроме того, на мероприятии присутствовали авторы книги «Арктикаметрия», представленной на выставке. Елизавета Сорокина и Елена Крупинская также являются кураторами одноименного проекта «Арктикаметрия» и сотрудниками архитектурного бюро LL.

-Мы надеемся, что «Книжная полка урбаниста» станет полезной для жителей нашего города и будет наполняться новыми книгами, - отметили сотрудники библиотечного центра.