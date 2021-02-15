Ноябрьские солдаты, служащие вдалеке от дома, получат гостинцы к 23 февраля

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети ВКонтакте

Ноябрьские ребята, служащие в воинские части Москвы, Читы и Белгорода, получат большие коробки с гостинцами к 23 февраля.

Акция «Посылка ямальскому солдату» проходит в городе уже в шестой раз. Всеми сборами занимаются подростковые клубы центра «Доверие». Партийцам местного отделения «Единой России» тоже захотелось поддержать эту добрую традицию, купив конфет, печенья и сгущенки для доблестных защитников.

В дополнение к посылкам - горячие приветы из дома и самые добрые пожелания от жителей Ноябрьска.

Хорошей вам службы, ребята, надежных армейских друзей и скорейшего возвращения домой! - пожелала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Надежда Гудкова.